Беннето: моим последним турниром станет US Open 2018

Французский теннисист Жюльен Беннето назвал турнир, который станет последним в его карьере. 36-летний уроженец Бурк-ан-Бреса выступает в туре с 2000 года.

«Если у меня получится, то я хотел бы в последний раз отправиться в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США. Это будет мой последний турнир», — приводит слова Беннето Tennis World USA.

За свою карьеру Жюльен не выиграл ни одного турнира ATP в одиночном разряде, проиграв в 10 финалах. Беннето — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции—2014), победитель 12 турниров АТР в парном разряде; бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в парном разряде.