Мугуруса: я хотела вернуться домой с трофеем, так и получилось

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Монтеррее. В финале она одержала волевую победу над венгеркой Тимей Бабош со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

«Если честно, это был очень сложный матч. Тимя сейчас играет здорово. Во втором сете я заиграла лучше и смогла выиграть его 6:4. Это придало мне сил бороться дальше. Постепенно я прибавляла. Некоторые моменты расстраивали, но это финал. В таких матчах важен результат.

Я уже была в такой ситуации, как Тимя сейчас. Я тоже проигрывала в финале в упорной борьбе. Это тяжёлое испытание. Но Бабош провела прекрасный турнир и великолепно играла в финале. Она может быть довольна своим выступлением здесь.

После победы я была просто счастлива. Это один из самых важных турниров. Меня активно поддерживают в Латинской Америке, и я не могла подвести этих людей. Я хотела вернуться домой с трофеем, так и получилось", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.