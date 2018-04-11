Тренер Тима: только после матчей можно будет сказать, готов ли Доминик

Австрийский теннисист Доминик Тим подтвердил участие в турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Австриец должен вернуться на корт 12 апреля. Тренер Тима Гюнтер Бресник рассказал о самочувствии спортсмена.

«В первую очередь Доминику надо сыграть матч, провести турнир, после этого можно будет сделать вывод о его состоянии. Ему нужно поиграть на турнире. Его последние тренировки были интенсивными, хоть в них и не было большого количества подач», — цитирует Бресника Tennis World USA.

7-я ракетка мира не участвовал в турнирах после того, как повредил лодыжку на правой ноге в Индиан-Уэллсе во время матча против Пабло Куэваса. После этого Тим отказался от игры на турнире в Майами, чтобы подготовиться к грядущим соревнованиям на грунте.