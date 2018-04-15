Барти стала послом австралийского тенниса среди аборигенов

Эшли Барти, первая ракетка Австралии, стала послом австралийского тенниса среди коренного населения по поручению министерства спорта. Барти займётся популяризацией тенниса среди детей австралийских аборигенов.



«Я очень горда своими аборигенскими корнями, и принимаю это назначение очень близко к сердцу. Если больше детей-аборигенов по всей Австралии будут играть в теннис и получать от него удовольствие, то это будет великолепно. Я хочу ежегодно проводить Национальный аборигенский теннисный карнавал в Австралии, чтобы все дети собирались вместе и могли показать, на что они способны», — приводит слова Барти ABC.