Возняцки может бойкотировать турнир в Майами после угроз в адрес её семьи

Датская теннисистка Каролина Возняцки может бойкотировать турнир в Майами в следующем году в ответ на оскорбления и угрозы в адрес её семьи со стороны болельщиков. После игры с пуэрториканкой Моникой Пуиг чемпионка Australian Open-2018 написала: «Люди желали смерти моим родителям, называли меня такими словами, которые я не могу повторить, а также сказали 10-летним племянникам моего жениха, чтобы они сидели и заткнули свои рты».

«Ещё четыре-пять дней после этого я спала просто ужасно. Я чувствовала себе очень плохо. Дэвид был рядом и говорил: „Это плохо, мы играем не для такого“. Теннис считается великим видом спорта, семейным спортом для всех поколений. Здесь замечательные болельщики и традиции. Но опыт, полученный в Майами, был просто ужасным. Надеюсь, такого больше не повторится. Я играла с Еленой Докич в Австралии, и там зрители были великолепны. Они поддерживали её, но всё равно вели себя уважительно. Так и должно быть.

В Майами же племянник и племянница Дэвида плакали после игры. Приходилось им объяснять, что поведение этих людей ненормально. Ощущения от такой беседы было не из приятных. Мне нужно принять решение о выступлении в следующем году, о том, хочу ли я возвращаться в Майами или нет. Пока я решения не приняла. Сделаю это ближе к соревнованиям в следующем году", — цитирует Возняцки The Telegraph.