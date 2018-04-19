В. Уильямс и Возняцки проведут выставочный матч в Копенгагене

Американка Винус Уильямс и датчанка Каролин Возняцки проведут выставочный матч в Копенгагене (Дания) 30 апреля. Матч будет называться «Битва чемпионов».

О предстоящей игре сообщила сама Возняцки. Теннисистка у себя в «твиттере» выложила фотографию 16-летней давности, на которой она стоит с Винус.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Возняцки.

«Мне нравится в Дании, я буду очень рада вновь побывать там. Матч с Возняцки будет тяжёлым. Она очень хорошо играет, набрала отличную форму, посмотрим, кто из нас победит. Результат не так важен, но я буду рада встретиться с ней», — сказала Уильямс.