Квитова: Гёргес находится в потрясающей форме, меня ждёт тяжёлая игра

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась ожиданиями от полуфинала Мировой группы Кубка Федерации с Германией. Матчи пройдут 21-22 апреля в Штутгарте. В стартовом поединке Квитова встретится с Юлией Гёргес.



«Гёргес прекрасно выглядит на протяжении последних месяцев, она находится в потрясающей форме. Её уверенность растёт с каждым матчем, поэтому я жду тяжёлой игры. Это Кубок Федерации, здесь совсем иное давление, нежели в туре», — цитирует Квитову официальный сайт Кубка Федерации.



Победитель матча Германия — Чехия встретится в финале с победителем поединка Франция — США.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.