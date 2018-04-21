Осака и Конта добились побед в первый день встречи Япония — Великобритания в КФ

В Мики состоялись первые матчи в рамках противостояния сборных Японии и Великобритании в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.

В первом поединке Наоми Осака уверенно победила Хитер Уотсон со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. 20-летняя представительница Страны восходящего солнца, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта и не проиграла ни гейма на своей подаче.

Однако Йоханна Конта восстановила равенство в матче, обыграв Куруми Нару — 6:4, 6:2. 23-я ракетка мира за 1 час 25 минут совершила четыре брейка против одного у оппонентки.