Барти: у Австралии есть хорошие шансы выиграть матч с Нидерландами

Австралийка Эшли Барти, разгромившая в поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации голландку Кирин Лемуан со счётом 6:0, 6:2, прокомментировала ход встречи.
«Равный счёт после первого игрового дня — хороший результат для нас. У нас есть неплохие шансы выиграть матч. Я рада, что смогла реализовать план на игру. Было много равных геймов. Для меня было важно хорошо начать противостояние. Думаю, добиться успеха мне помог более богатый опыт игры за сборную в Кубке Федерации», — приводит слова Барти официальный сайт турнира.
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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.