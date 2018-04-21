Барти: у Австралии есть хорошие шансы выиграть матч с Нидерландами

Австралийка Эшли Барти, разгромившая в поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации голландку Кирин Лемуан со счётом 6:0, 6:2, прокомментировала ход встречи.

«Равный счёт после первого игрового дня — хороший результат для нас. У нас есть неплохие шансы выиграть матч. Я рада, что смогла реализовать план на игру. Было много равных геймов. Для меня было важно хорошо начать противостояние. Думаю, добиться успеха мне помог более богатый опыт игры за сборную в Кубке Федерации», — приводит слова Барти официальный сайт турнира.