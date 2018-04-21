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Квитова уверенно победила Гёргес в стартовом поединке финала Кубка Федерации

Квитова уверенно победила Гёргес в стартовом поединке финала Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Петра Квитова уверенно победила Юлию Гёргес со счётом 6:3, 6:2 в первом матче полуфинального противостояния первой Мировой группы Кубка Федерации между командами Германии и Чехии, который проходит в Штутгарте. Встреча продолжалась ровно час. 28-летняя уроженка Биловца, занимающая десятое место в рейтинге WТА, сделала 4 брейка, проиграла 1 гейм на своей подаче, совершила 15 виннеров и 11 невынужденных ошибок. Юлия активно выиграла 10 розыгрышей при 23 собственных неточностях.

Во втором матче сыграют немка Анжелика Кербер и чешка Каролина Плишкова.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. 1/2 финала
21 апреля 2018 года, суббота. 13:05 МСК
Юлия
Гёргес
Петра
Квитова
3:6 2:6
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