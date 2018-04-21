Кар. Плишкова победила Кербер и увеличила преимущество Чехии в полуфинале КФ

Чешка Каролина Плишкова во втором матче полуфинального противостояния Кубка Федерации со сборной Германии в Штутгарте переиграла Анжелику Кербер со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Каролина исполнила 15 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, сделала 2 брейка и не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта.

Ранее Петра Квитова оказалась сильнее Юлии Гёргес. Таким образом, чешкам достаточно выиграть один матч в воскресенье, 22 апреля, чтобы выйти в финал соревнований.