Мугуруса в трёх сетах обыграла соперницу из 4-й сотни, Испания ведёт в КФ — 2-0

Сборная Испании выиграла оба матча в первый день плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации со сборной Парагвая. В первом субботнем поединке Карла Суарес-Наварро уверенно победила Веронику Сепеде-Ройг — 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Карла ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Вероники 3 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Эйсов у парагвайки не было.



Второй матч неожиданно получился гораздо более напряжённым. Экс первая ракетка мира, сейчас занимающая третью строчку рейтинг-листа испанка Гарбинье Мугуруса отдала сет Монсеррат Гонсалес, находящейся в четвёртой сотне, — 6:4, 5:7, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 45 минут. Мугуруса 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Гонсалес 8 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Подач навылет, как и у соотечественницы, у неё не было.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.