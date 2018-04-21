Младенович добилась волевой победы над Вандевей в полуфинале Кубка Федерации

Француженка Кристина Младенович одержала волевую победу над американкой Коко Вандевей в матче домашнего полуфинала Мировой группы Кубка Федерации — 1:6, 6:3, 6:2. Этот результат позволил Франции сравнять счёт — в первом поединке Полин Пармантье уступила Слоан Стивенс.
Поединок продолжался 1 час 50 минут. Младенович дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки, сделала 17 виннеров, 23 невынужденные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Вандевей 5 эйсов, 5 двойных, 16 ударов навылет, 37 невынужденных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
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