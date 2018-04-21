Остапенко: в Ханты-Мансийске нет ничего, что мне бы не понравилось

Латвийка Елена Остапенко рассказала о подготовке к матчу плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации в Ханты-Мансийске. В субботу она обыграла Екатерину Макарову (7:5, 6:4), сравняв счёт в противостоянии Россия — Латвия.



«К сожалению, через неделю после того, как я прилетела из Америки, я подхватила вирус и даже была температура. Мне удалось потренироваться только пару дней до приезда сюда. Поэтому оценить свою форму сейчас я не могу. Я не тренировалась десять дней. Конечно, мне уже лучше, но пока могу сказать только то, что я чувствую себя не на сто процентов готовой.



Мне кажется, что я сегодня очень хорошо подавала и старалась не позволить Екатерине найти свою игру. Её стиль достаточно похож на стиль Анастасии Павлюченковой, да и я уже с ней играла, поэтому не думаю, что завтра возникнут проблемы. Для меня не имеет особого значения, что соперница играет левой рукой. Я много раз играла с левшами и достаточно часто выигрывала. Что касается счета 1:1 после первого дня, то он нас вполне устраивает. Сохраняется интерес, и завтра будут решающие матчи.



Я стараюсь не возлагать на себя какой-то ответственности из-за того, что я первая ракетка сборной, но мне всегда очень приятно играть за свою страну. Мне кажется, что я даже лучше играю за сборную, чем в личных турнирах. Ведь здесь у меня сильнейшая мотивация показать, что наша страна лучшая, и выиграть матчи.



Пока в Ханты-Мансийске нет ничего, что мне бы не понравилось. Я была приятно удивлена, когда приехала и увидела город своими глазами. От публики впечатление позитивное. Я даже услышала, что кто-то болеет за меня. Это было, конечно, приятно, что не в моей стране болеют за меня. И наши латыши тоже приехали и болели за меня, за что им большое спасибо», — цитирует Остапенко официальный сайт ФТР.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.