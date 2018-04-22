Состоялась жеребьёвка турнира в Будапеште, на котором сыграет Южный

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP 250 в Будапеште (Венгрия). Первые четыре сеяных — Люка Пуи, Дамир Джумхур, Ришар Гаске и Денис Шаповалов — получили пропуск во второй круг без игры.



Из россиян на турнире выступит Михаил Южный, который стал последним теннисистом, попавшим напрямую в основную сетку по своему рейтингу. В первом круге он сыграет с получившим от организаторов «уайлд-кард» 18-летним венгром Жомбором Пирошем. Пирош — чемпион юниорского Australian Open — 2017, но в основе турниров ATP он раньше не играл. Во втором раунде победитель матча между Южным и Пирошем сыграет с кем-то из итальянцев — Андреасом Сеппи (8) либо Томасом Фаббьяно.