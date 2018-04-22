Шарапова прокатилась с бывшим пилотом Формулы-1 Уэббером на «Порше». Видео

Российская теннисистка Мария Шарапова прокатились на «Порше» жёлто-черного цвета по гоночной трассе с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Уэббером. Ранее они неоднократно принимали участие в рекламных акциях автомобильного концерна.



Уэббер с 2014 по 2016 год выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Марк и Мария являются послами «Порше», Уэббер выступал в WEC за команду немецкого производителя.



Шарапова в настоящий момент занимает 42-е место в рейтинге WTA. На следующей неделе она выступит на грунтовом турнире в Штутгарте (Германия).