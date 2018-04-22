Гаврилова принесла победу Австралии в матче плей-офф Мировой группы

Австралийка Дарья Гаврилова в четвёртом матче плей-офф Мировой группы обыграла голландку Кирин Лемуан в двух сетах со счётом 6:3, 6:2 и принесла победу команде Австралии со счётом 3-1.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Гаврилова реализовала 4 брейк-пойнта из 6, сделала 3 эйса и допустила 4 двойные ошибки. Лемуан реализовала 1 брейк-пойнт из 4, ни разу не подала навылет и допустила 3 двойные ошибки.

В предыдущей встрече игрового дня австралийка Эшли Барти, входящая в топ-20 рейтинга WTA, победила голландку Лесли Керкхове — 6:4, 6:2.