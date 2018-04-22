Видеообзор полуфинала Кубка Федерации Франция — США

В полуфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации между сборными Франции и США после первого игрового дня счёт равный — 1-1. Слоан Стивенс вывела действующих обладательниц трофея вперёд, обыграв Полин Пармантье в двух напряжённых партиях — 7:6 (7:3), 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.

Во втором матче дня Кристина Младенович одержала волевую победу над Коко Вандевей — 1:6, 6:3, 6:2. Этот поединок продолжался на полчаса меньше — 1 час 48 минут.

В другом полуфинале Кубка Федерации Чехия на выезде побеждает Германию со счётом 2-0.