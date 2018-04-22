Гёргес обыграла Плишкову и принесла сборной Германии первое очко в полуфинале КФ

Юлия Гёргес принесла сборной Германии первое очко в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации со сборной Чехии, обыграв экс первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:4, 6:2.



Поединок продлился всего 55 минут. Гёргес выполнила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку, 19 раз пробила навылет, сделала 11 невынужденных и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Плишковой пять подач навылет, одна двойная, пять «виннеров» и 10 невынужденных ошибок. Брейк-пойнтов у Каролины не было.



Чехия ведёт со счётом 2-1. В четвёртом поединке сыграют Анжелика Кербер и Петра Квитова.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.