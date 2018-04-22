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Гёргес обыграла Плишкову и принесла сборной Германии первое очко в полуфинале КФ

Гёргес обыграла Плишкову и принесла сборной Германии первое очко в полуфинале КФ
Теннис / Кубок Федерации

Юлия Гёргес принесла сборной Германии первое очко в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации со сборной Чехии, обыграв экс первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:4, 6:2.

Поединок продлился всего 55 минут. Гёргес выполнила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку, 19 раз пробила навылет, сделала 11 невынужденных и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Плишковой пять подач навылет, одна двойная, пять «виннеров» и 10 невынужденных ошибок. Брейк-пойнтов у Каролины не было.

Чехия ведёт со счётом 2-1. В четвёртом поединке сыграют Анжелика Кербер и Петра Квитова.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. 1/2 финала
22 апреля 2018 года, воскресенье. 12:10 МСК
Юлия
Гёргес
Каролина
Плишкова
6:4 6:2
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