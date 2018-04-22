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Соболенко вывела сборную Беларуси вперёд в матче плей-офф КФ со сборной Словакии

Соболенко вывела сборную Беларуси вперёд в матче плей-офф КФ со сборной Словакии
Теннис / Кубок Федерации

Белоруска Арина Соболенко вывела свою сборную вперёд в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со сборной Словакии, обыграв Анну-Каролину Шмидлову в двух партиях — 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шмидловой один эйс, одна двойная и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Таким образом, белорускам остаётся выиграть один матч, чтобы остаться в Мировой группе на следующий сезон. В следующем поединке сыграют Александра Саснович и Виктория Кужмова.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. Плей-офф
22 апреля 2018 года, воскресенье. 12:10 МСК
Арина
Соболенко
Анна
Шмидлова
6:3 6:4
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