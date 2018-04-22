Соболенко вывела сборную Беларуси вперёд в матче плей-офф КФ со сборной Словакии

Белоруска Арина Соболенко вывела свою сборную вперёд в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со сборной Словакии, обыграв Анну-Каролину Шмидлову в двух партиях — 6:3, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шмидловой один эйс, одна двойная и два реализованных брейк-пойнта из шести.



Таким образом, белорускам остаётся выиграть один матч, чтобы остаться в Мировой группе на следующий сезон. В следующем поединке сыграют Александра Саснович и Виктория Кужмова.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.