Пэр снялся с турнира в Эшториле

Французский теннисист Бенуа Пэр отказался от участия в турнире в Эшториле (Франция), сообщает пресс-служба организаторов.

Пэр, являющийся 47-й ракеткой мира, дебютировал на турнире в Эшториле в 2016 году. Тогда он добрался до полуфинала соревнований. Француз уступил во втором круге турнира в Барселоне Пабло Карреньо-Бусте, после чего принял участие взять перерыв. Ранее он говорил, что испытывает определённые психологические проблемы в связи с неудачами и рассматривает возможность отдыха до летнего сезона.

Место Пэра в сетке турнира в Эшториле займёт итальянец Марко Чеккинато.