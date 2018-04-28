Блинкова вышла во второй круг квалификации турнира в Рабате

Россиянка Анна Блинкова, первая сеяная в квалификации турнира категории International в Рабате (Марокко), вышла во второй раунд отборочных соревнований, обыграв чилийку Даниэлу Сегель со счётом 6:4, 7:6 (7:1).



Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Блинкова выполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Сегель 2 подачи навылет, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.



Следующей соперницей Блинковой станет испанка Сильвия Солер-Эспиноса. Для выхода в основную сетку здесь нужно выиграть три матча. Анна — единственная россиянка на этом турнире.