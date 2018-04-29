Блинкова проиграла Солер-Эспиносе во втором круге квалификации в Рабате

Россиянка Анна Блинкова (1) потерпела поражение во втором круге квалификации турнира категории International в Рабате (Марокко), уступив испанке Сильвии Солер-Эспиносе в двух партиях — 4:6, 3:6.



Поединок продолжался полтора часа. Подач навылет у теннисисток не было. Блинкова допустила 5 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Солер-Эспиносы 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.



Испанка за выход в основную сетку поспорит либо с чешкой Барборой Крейчиковой (8), либо с итальянкой Мартиной Тревизан.