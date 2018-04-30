Скьявоне: хотела бы тренировать и выиграть с учеником турнир «Большого шлема»

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне рассказала, что в будущем может заняться тренерской деятельностью. Пока спортсменка намеревается продолжить карьеру, но уже строит планы на будущее.

«Что ж, да, мне интересна работа тренером. Я уже начинаю следить за некоторыми игроками, мне это нравится. Особенно когда речь заходит о технических моментах, вопросах стратегии. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем мой ученик выиграл турнир «Большого шлема».

Я бы хотела работать с начинающими итальянскими теннисистами. Я уже экспериментирую с некоторыми ребятами. Есть один парень, который уже набрал очки в рейтинге ATP. Он из Индии, а тренируемся мы в Майами. Я тоже учусь вместе с ними», — цитирует Скьявоне Tennis World USA.