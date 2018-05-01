Мугуруса: мне нравится мода, но я бы никогда не хотела стать моделью

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала о своём отношении к теме равенства полов в спорте и призналась, что следит за модой, но быть моделью не хотела бы.



«Тема равенства полов в спорте очень деликатная, потому что некоторым людям сложно смириться с существованием женственных спортсменок. Для меня это легко. Я хочу бороться на корте, но также стремлюсь надевать то, что хочу. Можно быть яростным бойцом на корте, но в то же время носить вещи от Стеллы Маккартни. Это важно для самооценки и жизнерадостности.

Я теннисистка, это мой приоритет. Мне нравится мода, но я бы никогда не хотела стать моделью. Я не хочу забывать о том, в чём я действительно хороша, потому что в противном случае это приведёт к провалу.

Я рада, что тема равенства вызывает всё больше внимания и реализуется на практике. Надеюсь, суммы призовых будут равными для мужчин и женщин на всех турнирах. К сожалению, в других видах спорта это не так", — цитирует Мугурусу Tennis World USA.