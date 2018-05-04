Каролина Плишкова признана лучшей теннисисткой апреля

Чешка Каролина Плишкова признана лучшей теннисисткой по итогам апреля, сообщает официальный сайт WTA-тура. На это звание претендовали также представительница Испании Гарбинье Мугуруса и голландка Кики Бертенс.



В апреле 26-летняя уроженка Лоуни стала победительницей турнира в Штутгарте (Германия). В рейтинге WTA от 30 апреля Плишкова располагается на шестой позиции.

В январе лучшей была признана румынская теннисистка Симона Халеп, в феврале — чешка Петра Квитова, в марте — представительница Японии Наоми Осака.