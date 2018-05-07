Мугуруса: хочу, чтобы на теннисе была такая же атмосфера, как на футболе

Теннисистка из Испании Гарбинье Мугуруса рассказала об отношении к футболу. На днях третья ракетка мира побывала на полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:2).



«По правде говоря, я не могу назвать себя большой поклонницей футбола, но мне очень нравится атмосфера, которая царит на стадионах. Хочется, чтобы и на теннисных матчах было нечто подобное, поскольку у нас всё слишком тихо», — приводит слова первой ракетки Испании Marca.



Во втором круге турнира в Мадриде Мугуруса встретится с хорваткой Донной Векич.

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