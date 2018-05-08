Мугуруса: очень хочу выиграть турниры «Большого шлема» на харде

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала, что стремится выиграть турниры «Большого шлема» на харде.

«Я не знаю, удастся ли выиграть эти турниры, но, безусловно, я этого очень хочу, каждый раз думаю об этом, когда отправляюсь на тренировки. Конечно, это сложно, но если выигрывать удавалось другим, почему бы и мне не победить? Я продолжаю верить.

Это моя цель, которая меня мотивирует. Если раньше теннисисткам удавалось выигрывать турниры «Большого шлема» на всех покрытиях, то почему это не может произойти ещё?

Груз ожиданий довольно тяжёлый. Все ждут, что ты будешь побеждать. Но это нормально. Если кому-то удаётся постоянно побеждать, как, к примеру, Рафаэлю Надалю, то почему другие не могут повторить эти достижения? Но, конечно, такие победы даются крайне тяжело», — цитирует Мугурусу Marca.

Мугуруса уже становилась победительницей «Ролан Гаррос» и Уимблдона. На харде турниров «Большого шлема» испанка ещё не выигрывала.