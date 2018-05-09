Мугурусу одержала волевую победу над Векич в Мадриде и сыграет с Касаткиной

Испанка Гарбинье Мугуруса одержала волевую победу во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Мадриде, обыграв хорватку Донну Векич со счётом 2:6, 6:4, 6:1.



Поединок продолжался 2 часа 2 минуты. Мугуруса выполнила 5 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Векич 2 подачи навылет, 5 двойных и 4 использованных брейк-пойнта из 7.

Следующей соперницей действующей чемпионки Уимблдона станет россиянка Дарья Касаткина (14), уверенно победившая румынку Сорану Кырстю.