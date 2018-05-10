Касаткина: я не думала о победе над Мугурусой в Дубае, это другая история

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в третьем круге турнира в Мадриде со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

«Я играла с третьей ракеткой мира, а победы над такими соперницами на крупных аренах всегда придают уверенности. После подобных встреч, в которых ты сражаешься за каждый мяч, ты чувствуешь себя гораздо лучше.

Я понимала, что этот матч будет отличаться от нашей игры в Дубае, потому что Гарбинье сейчас играла дома на грунте. Я не думала о Дубае, это совершенно другая история.

При счёте 4:1 в третьем сете я чувствовала, что каждый раз, когда у меня появлялся брейк-пойнт, она подавала просто невероятно. Она отчаянно боролась. Мы обе сражались за каждый мяч, дело было не в ошибках. Это была упорная битва", — цитирует Касаткину официальный сайт тура.