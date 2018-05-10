Шарапова и Касаткина в двух шагах от российского финала в Мадриде

На крупном турнире в Мадриде определились все четвертьфиналистки в женском разряде. Этот день оказался прекрасным для россиянок: Мария Шарапова обыграла Кристину Младенович, а Дарья Касаткина огорчила местную публику и Гарбинье Мугурусу. Главная неожиданность третьего круга — поражение Каролины Возняцки, которая взяла всего четыре гейма у Кики Бертенс. У мужчин стали известны участники третьего раунда. Рафаэль Надаль выиграл 48-й сет подряд и находится в одном шаге от повторения рекорда Джона Макинроя.

Реванш состоялся

Мария Шарапова впервые с турнира в Мадриде в 2015 году вышла в четвертьфинал соревнования Premier Mandatory. Со счётом 6:3, 6:4 она переиграла Кристину Младенович и взяла реванш за обидное поражение в полуфинале турнира в Штутгарте в прошлом году. Француженка наряду с Эжени Бушар была одним из главных критиков Марии в период её дисквалификации. Младенович назвала Шарапову обманщицей и добавила, что рада её отстранению от тенниса на 15 месяцев. Россиянка ответила не словами, а действиями. В мадридском матче Мария превзошла Младенович в активности и выполнила в 2,5 раза больше ударов навылет (30 против 12). Мария не сразу вошла в игру, но примерно с середины первого сета её преимущество было очевидным. Благодаря этому успеху Шарапова вернётся в топ-40 мирового рейтинга — впервые после своего возвращения в теннис. Далее россиянка встретится с Кики Бертенс. Начало — не ранее 16:30 мск.

«Слова, сказанные в прошлом, не имеют значения»

На пресс-конференции Марию в очередной раз спросили о словах француженки полуторагодичной давности. Шарапова вновь заявила, что эти слова не имеют большого значения. «Если честно, я не думаю, что нам стоит обсуждать, что говорила Кристина или что говорила я. Сейчас это всё не так важно. Важно то, что происходит на корте. И сейчас для меня самое главное, что я вышла в следующий круг».

Шестая победа над игроком топ-10 в сезоне-2018

Дарья Касаткина любит и умеет играть на больших турнирах. Это не касается «Шлемов», пока у неё всего один выход в четвёртый круг (US Open-2017), но на «Премьерах» она действует куда успешнее. В среду Касаткина одержала уже шестую победу над игроком топ-10 в текущем сезоне. Со счётом 6:2, 4:6, 6:3 она обыграла Гарбинье Мугурусу и впервые взяла верх над теннисисткой первой десятки на грунте. Дарья заставила сильно поволноваться своих болельщиков, когда упустила восемь брейк-пойнтов в 20-минутном гейме при счёте 4:1 в третьем сете. Мугуруса не только взяла свою подачу, но тут же сделала брейк и фактически выравняла ситуацию. Но Касаткина не «поплыла» в непростой момент и дожала испанку.

«Вы сказали, значит теперь я проиграю»

Рафаэль Надаль стартовал в Мадриде с уверенной победы над Гаэлем Монфисом — 6:3, 6:1. Таким образом, Рафаэль выиграл 47-й и 48-й подряд сеты на грунте. Это рекордный показатель на песчаных кортах, а общий рекорд на всех покрытиях принадлежит Джону Макинрою — 49 (на ковре). «Вы в одном сете от повторения рекорда Макинроя. Не знаю, имеет ли для вас это значение», — сказал Надалю журналист на пресс-конференции. «Вы нашли ещё одну статистику, значит теперь я проиграю», — ответил Рафаэль и вызвал бурный смех в зале.

Падение Джоковича

Новак Джокович после хорошей победы над Кеем Нисикори в первом круге (7:5, 6:4) не справился с Кайлом Эдмундом (3:6, 6:2, 3:6). После этого поражения стало известно, что впервые с января 2007 года серб покинет топ-15. При этом на предстоящих турнирах ему предстоит защищать довольно много очков (600 в Риме, 360 на «Ролан Гаррос» и 250 в Истбурне), поэтому Джокович может опуститься ещё ниже.

Один из лучших матчей Бертенс

Главная сенсация дня произошла в матче Каролины Возняцки и Кики Бертенс. Датчанка выиграла все три предыдущие встречи и не отдала в них ни сета, но на сей раз успех сопутствовал голландке — 6:2, 6:2. На пресс-конференции Кики отметила, что провела один из лучших матчей в карьере. Впервые в карьере Бертенс победила теннисистку, занимающую первую или вторую строчку в табели о рангах.

Халеп останется на вершине

После поражения Возняцки стало известно, что Симона Халеп останется на вершине по итогам турнира в Мадриде. Сама Халеп пока действует на высочайшем уровне. 9 мая она победила Кристину Плишкову 6:1, 6:4 и не позволила состояться первой за шесть лет встрече сестёр Плишковых. Каролина свою задачу выполнила — она со счётом 6:2, 6:3 обыграла Слоан Стивенс.

Возняцки против объединённого тура

Каролину Возняцки на пресс-конференции спросили, что она думает о том, чтобы все турниры были объединёнными. Например, именно так происходит в сквоше. «У нас и так много совместных турниров. Кроме того, в каждом туре есть свои уникальные соревнования. Да и найти столько кортов, чтобы участвовали и мужчины, и женщины, можно не везде. Хотя я бы хотела, чтобы проходил женский турнир в Монако. Это прекрасное место».

«У меня дерьмовая сетка»

Каролина Плишкова не стала выбирать выражения, комментируя свою сетку на этом турнире. В первом круге ей пришлось играть с Еленой Весниной, затем с Викторией Азаренко, в среду она обыграла Стивенс, а теперь встретится с первой ракеткой мира Халеп. «У меня дерьмовая сетка, потому что те теннисистки, с которыми я встречаюсь, по идее могли быть моими соперницами на решающих стадиях турнира», — заявила чешка.

«В чём тогда смысл предупреждения?»

В матче Филиппа Кольшрайбера и Роберто Баутиста-Агута (6:3, 4:6, 7:5) испанец получил предупреждение за то, что в течение 25 секунд после предыдущего розыгрыша не начал выполнение подачи. Роберто это решение арбитра не понравилось, и он начал с ним спорить. Затем к судье подошёл уже Кольшрайбер. «В чём смысл того, что вы его предупредили за медленную игру, если затем он две минуты спорит с вами?», — логично спросил немец.

Серия Квитовой продолжается

Петра Квитова одержала восьмую победу подряд. Чемпионка турнира в Праге продолжила свою серию в Мадриде. 9 мая она одержала непростую победу над Анетт Контавейт — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Хочется надеяться, что серия Квитовой всё-таки прервётся, потому что её следующей соперницей станет Дарья Касаткина. Матч начнётся на центральном корте не ранее 22:30 мск.

«Лопес правда завершает карьеру?»

Игроки на пресс-конференции не всегда отвечают на вопросы. Иногда они сами узнают что-то новое. Рафаэль Надаль нахмурил брови, когда узнал, что Фелисьяно Лопес больше не сыграет на турнире в Мадриде. «Он разве объявил о том, что завершает карьеру?». «В следующем году он будет директором турнира, так что не сможет принять участие в этом соревновании». «Так это уже подтверждено?» — переспросил Надаль. «Да». «Ну, я об этом ничего не знал». В среду Фелисьяно уступил Диего Шварцману — 5:7, 6:2, 2:6. Именно Шварцман станет следующим соперником Надаля.