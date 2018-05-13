Вавринка проиграл Джонсону в первом матче с февраля

Американец Стив Джонсон вышел во второй круг турнира категории «Мастерс 1000» в Риме, победив швейцарца Стэна Вавринку в двух партиях — 6:4, 6:4. Это был первый матч Вавринки с 23 февраля, когда он не сумел завершить поединок с белорусом Ильёй Ивашкой на старте турнира в Марселе.



Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Джонсон выполнил 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Вавринки 6 подач навылет, 3 двойные и 2 упущенных шанса сделать брейк.



Следующим соперником Стива станет либо его соотечественник Джаред Доналдсон, либо испанец Пабло Карреньо-Буста (10).