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Вавринка проиграл Джонсону в первом матче с февраля

Вавринка проиграл Джонсону в первом матче с февраля
Теннис / ATP

Американец Стив Джонсон вышел во второй круг турнира категории «Мастерс 1000» в Риме, победив швейцарца Стэна Вавринку в двух партиях — 6:4, 6:4. Это был первый матч Вавринки с 23 февраля, когда он не сумел завершить поединок с белорусом Ильёй Ивашкой на старте турнира в Марселе.

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Джонсон выполнил 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Вавринки 6 подач навылет, 3 двойные и 2 упущенных шанса сделать брейк.

Следующим соперником Стива станет либо его соотечественник Джаред Доналдсон, либо испанец Пабло Карреньо-Буста (10).

Рим (м) 2018. 1-й круг
13 мая 2018 года, воскресенье. 15:45 МСК
Стэн
Вавринка
Стив
Джонсон
4:6 4:6
Рим (м) 2018. 1-й круг
13 мая 2018 года, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо
Сонего
Адриан
Маннарино
2:6 7:6 6:3
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