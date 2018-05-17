С. Уильямс: я вышла замуж за удивительного, красивого и мудрого мужчину

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в новой серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала о свадьбе с Алексисом Оганяном и об отношениях с сестрой Винус.

«День свадьбы был одним из лучших в моей жизни. Я вышла замуж за удивительного, красивого, немного заумного, но чрезвычайно мудрого мужчину. Моя семья всегда была важной частью того, кем я являюсь. А теперь, когда наша семья становится всё больше, это имеет всё большее значение», — призналась Серена.

После свадьбы сестра Серены Винус призналась, что обожала её с детства: «Ты была младшей сестрой, но настоящей чемпионкой. Ты первой выиграла турнир „Большого шлема“, я сделала это позже. Помимо всех рекордов самым главным твоим достижением является семья. Я горжусь тобой».

«В некотором смысле Винус для меня остаётся более близким человеком, чем Алексис. Мы всегда были вместе. Мы делали друг друга сильнее. Олимпия точно узнает нашу историю», — сказала Серена.

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