С. Уильямс: надеюсь, для другой 1-й ракетки мира, ставшей мамой, правила изменят

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала предложения о том, что теннисисткам, которые вынуждены делать паузу в выступлениях в связи с беременностью и родами, нужно предоставлять защищённый рейтинг и место в посеве. Уроженка Сагинау, ранее занимавшая первую строчку рейтинга, 1 сентября 2017 года стала мамой. Сейчас Серена занимает 449-ю строчку в рейтинге.



«Раньше, если ты не могла играть из-за беременности или травмы, то получала особый рейтинг. Если ты переставала играть, будучи первой ракеткой мира, то по возвращении вновь становилась первой. Потом случилось много всего, и в итоге правила поменялись. Сейчас мне нелегко, так как я в первом же круге могу попасть на лидера рейтинга. Но я смирилась с этим, это нормально. Ты должна играть как можно лучше в любом случае.

Я вижу, что соперницы настраиваются на меня, как на первую ракетку мира, так что мне всегда нужно быть готовой. Мне нужно больше тренироваться. Надеюсь, для следующей первой ракетки мира, которая родит ребёнка, правило поменяют, чтобы она не возвращалась в тур на 400-ю строчку рейтинга", — сказала Уильямс в эфире программы The View.

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