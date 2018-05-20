Раонич снялся с «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Милош Раонич, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, объявил о том, что пропустит Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир «Большого шлема».



«С тяжёлым сердцем я сообщаю, что пропущу «Ролан Гаррос». У меня немало приятных воспоминаний от этого турнира, но я знаю, что должен продолжать упорно работать, чтобы вернуться на корт в наилучшем состоянии. Благодарю всех за поддержку. Увидимся на травяных кортах», — написал Раонич на своей странице в сети «Твиттер».



В прошлом сезоне Раонич дошёл на «Ролан Гаррос» до четвёртого круга, где уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте.