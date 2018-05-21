Мельникова проиграла Шафаржовой в Страсбурге, совершив 16 двойных ошибок

Российская теннисистка Марина Мельникова (Q) не смогла пробиться во второй круг турнира в Страсбурге (Франция), в трёх партиях проиграв представительнице Чехии Люси Шафаржовой (WC) со счётом 2:6, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут. Марина совершила 16 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 8 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Страсбурге Шафаржова поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй (8).