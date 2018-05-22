Матч плей-офф Мировой группы КД Сербия – Индия пройдёт в Кралево

Федерация тенниса Сербии определилась с местом проведения матча плей-офф Мировой группы против сборной Индии. Матчи состоятся в Кралево в комплексе “Sportski Centar Ibar” 14-16 сентября на крытых кортах с грунтовым покрытием, сообщает пресс-служба федерации.

В Кралево проходили матчи Кубка Дэвиса 2015 года Сербия – Хорватия. Тогда сербы победили со счётом 5:0 в первом раунде мировой группы. За последние семь лет Сербия и Индия встречались дважды. В обоих случаях побеждали сербы.

Если сербская сборная победит и в этот раз, то продлит своё пребывание в Мировой группе до 12 лет. Индия может вернуться в элитную группу впервые с 2011 года. Ранее индийцы проигрывали в плей-офф сербам, чехам, испанцам и канадцам.