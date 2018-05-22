Пеннетта: Фоньини даже не рассматривал меня в качестве девушки

Итальянцы Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта побывали на одной из передач на телеканале Rai 1, где рассказали, как начинались их отношения.



«Он меня даже не рассматривал в качестве девушки. У него всегда был такой характер. Я и сама никогда бы не подумала, что буду замужем за Фабио и рожу от него ребенка.



Долгое время мы были просто близкими друзьями», – поведала Флавия.



«Мы тренировались в Барселоне. Наши тренеры дружили друг с другом, к тому же у нас был общий физиотерапевт. Одно наложилось на другое, и результатом стал наш главный трофей в жизни – сын Федерико», – добавил Фоньини.



Пеннетта завершила карьеру после триумфа на US Open 2015. Фоньини продолжает выступления и в данный момент располагается на 19-й строчке рейтинга.



Свадьба спортсменов состоялась в июне 2016-го. 11 месяцев спустя Флавия родила первенца.