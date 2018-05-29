Бондаренко: в Мадриде у меня было сотрясение, потому играла не на 100%

Украинка Катерина Бондаренко прокомментировала поражение в первом круге «Ролан Гаррос» от представительницы Хорватии Донны Векич – 2:6, 4:6.



«Сегодня я не играла на все свои 100%, сконцентрироваться было очень тяжело, к тому же Донна играла хорошо.



У меня было сотрясение в Мадриде и две недели я ничего не делала. Я еще не полностью восстановилась и, думаю, это отразилось на игре. Я сыграла один матч в Нюрнберге, но не считаю, что этого было достаточно», – цитирует Бондаренко Большой теннис Украины.