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Бондаренко: в Мадриде у меня было сотрясение, потому играла не на 100%

Бондаренко: в Мадриде у меня было сотрясение, потому играла не на 100%
Теннис

Украинка Катерина Бондаренко прокомментировала поражение в первом круге «Ролан Гаррос» от представительницы Хорватии Донны Векич – 2:6, 4:6.

«Сегодня я не играла на все свои 100%, сконцентрироваться было очень тяжело, к тому же Донна играла хорошо.

У меня было сотрясение в Мадриде и две недели я ничего не делала. Я еще не полностью восстановилась и, думаю, это отразилось на игре. Я сыграла один матч в Нюрнберге, но не считаю, что этого было достаточно», – цитирует Бондаренко Большой теннис Украины.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 18:35 МСК
Катерина
Бондаренко
Донна
Векич
2:6 4:6
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