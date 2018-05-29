В 12:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представительница Испании Гарбинье Мугуруса, посеянная под третьим номером, и россиянка Светлана Кузнецова. По личным встречам впереди 24-летняя уроженка Каракаса — 5-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Кузнецова на «Ролан Гаррос».



Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований поспорит либо с француженкой Фионой Ферро (WC), либо с представительницей Германии Кариной Виттёфт.

Шарапова борется с соперницей и непогодой. Матчи 3-го дня «Ролан Гаррос» 10-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль, россияне Шарапова, Кузнецова, Павлюченкова, Донской и Вихлянцева закроют первый круг.