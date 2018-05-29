Шарапова борется с соперницей и непогодой. Матчи 3-го дня «Ролан Гаррос»

Во вторник, 29 мая, на «Ролан Гаррос» должен завершиться первый круг одиночного разряда и стартовать парный. В этот день пройдут 47 одиночных матчей – 40 запланированных на вторник заранее и ещё 7 недоигранных в понедельник. Среди тех, чей матч будет длиться два дня, есть и многократные чемпионы турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и Мария Шарапова. Среди представителей топ-10 посева в этот день сыграют кроме Надаля (1) также Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (3), Марин Чилич (3), Хуан-Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (6), Каролин Гарсия (7) и Джон Иснер (9). Сыграют во вторник и пятеро россиян – помимо Шараповой (28) это ещё Анастасия Павлюченкова (30), Светлана Кузнецова, Наталья Вихлянцева и Евгений Донской. Предлагаем вашему вниманию расписание 18 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
«Ролан Гаррос». День 3-й. 29 мая, вторник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Court Philippe-Chatrier
Марин Чилич (Хорватия, 3) — Джеймс Дакворт (Австралия, SR)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 4-1072.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 12.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Симоне Болелли (Италия, LL) – доигрывание при счёте 6:4, 6:3, 0:3, идёт 3-й сет.
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (не ранее 13:00).
Личные встречи: 5-0 (Роттердам-2009, Доха-2010, «Ролан Гаррос»-2012, Базель-2014, Мадрид-2015).
Рейтинг: 1-130.
Прогноз букмекеров (перед матчем): 1.01 – 13.50.
Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Надаля в трёх сетах.
Кристина Плишкова (Чехия) — Серена Уильямс (США, SR)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 70-451.
Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.
Симона Халеп (Румыния, 1) — Элисон Риске (США)
Court Philippe-Chatrier. 5-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-83.
Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Денис Шаповалов (Канада, 24) — Джон Миллман (Австралия)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 25-59.
Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.70.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шаповалова в четырёх сетах.
Мария Шарапова (Россия, 28) — Рихел Хогенкамп (Нидерланды, Q)
Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2015).
Рейтинг: 29-134.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.
Текстовая трансляция
Дуань Инъин (Китай) — Каролин Гарсия (Франция, 7)
Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 111-7.
Прогноз букмекеров: 9.00 – 1.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в двух сетах.
Николя Маю (Франция, WC) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5)
Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-2 (US Open-2007, Сидней-2014).
Рейтинг: 116-6.
Прогноз букмекеров: 8.00 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в трёх сетах.
Court 1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Светлана Кузнецова (Россия)
Court 1. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 5-1 («Ролан Гаррос», WTA Finals-2016, Брисбен, Уимблдон, Цинциннати-2017).
Рейтинг: 3-42.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 3
Наталья Вихлянцева (Россия) — Эшли Барти (Австралия, 17)
Court 3. 1-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 79-17.
Прогноз букмекеров: 3.05 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.
Court 5
Александра Саснович (Беларусь) — Дениса Аллертова (Чехия)
Court 5. 4-й запуск (около 16:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 55-103.
Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.
Court 6
Фелисьяно Лопес (Испания, 28) — Сергей Стаховский (Украина, LL)
Court 6. 4-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 2-2 (US Open-2010, Мюнхен-2012 – Стокгольм-2012, Марсель-2016).
Рейтинг: 33-127.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лопеса в четырёх сетах.
Court 7
Паоло Лоренци (Италия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 6)
Court 7. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-4 (Атланта-2012, Australian Open-2013, Женева, US Open-2017).
Рейтинг: 74-7.
Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.
Арина Соболенко (Беларусь) — Кики Бертенс (Нидерланды, 18)
Court 7. 3-й запуск (около 16:00).
Личные встречи: 0-1 (Fed Cup-2017).
Рейтинг: 48-18.
Прогноз букмекеров: 3.80 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.
Court 9
Полона Херцог (Словения) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30)
Court 9. 3-й запуск (около 15:40).
Личные встречи: 1-2 (Пекин-2012 – Монтеррей-2010, Брисбен-2012).
Рейтинг: 59-31.
Прогноз букмекеров: 2.45 – 1.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.
Court 12
Евгений Донской (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Court 12. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 2-1/3-1 (Лафборо-ч-2012, «Ролан Гаррос»-2013, Олимпиада-2016 – Гамбург-2017).
Рейтинг: 79-71.
Прогноз букмекеров: 2.85 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в пяти сетах.
Court 18
Джон Иснер (США, 9) — Ноа Рубин (США, WC) – доигрывание при счёте 6:3, 7:6, 0:0, идёт 3-й сет.
Court 18. 2-й запуск (не ранее 13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 10-173.
Прогноз букмекеров (перед матчем): 1.20 – 4.10.
Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Иснера в трёх сетах.
Юрген Зопп (Эстония, LL) — Джек Сок (США, 14)
Court 18. 3-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Уинстон-Сэйлем-кв-2012).
Рейтинг: 136-14.
Прогноз букмекеров: 3.70 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Сока в четырёх сетах.