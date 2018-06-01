Халеп, Возняцки и Мугуруса могут возглавить рейтинг WTA после окончания «РГ»

Датчанка Каролина Возняцки (2) уверенно преодолела барьер третьего круга на «Ролан Гаррос», обыграв француженку Полин Пармантье (WC) со счётом 6:0, 6:3.



Уроженка Оденсе продолжает борьбу не только за победу на втором в сезоне турнире «Большого шлема», но и за звание первой ракетки мира. Помимо Возняцки на первую строчку в мировом рейтинг-листе претендуют румынка Симона Халеп и испанка Гарбинье Мугуруса, а вот француженка Каролин Гарсия уже не сможет взобраться на первое место по окончании турнира по причине выхода Возняцки в четвёртый круг.



За выход в четвертьфинал соревнований в столице Франции датчанка поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (14).

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