Крейчикова и Синякова вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, посеянные на Открытом чемпионате Франции в парном разряде под шестым номером, пробились в полуфинал, в двух партиях обыграв словенку Андрею Клепач и представительницу Испании Марию-Хосе Мартинес-Санчес (3) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Крейчикова и Синякова поспорят с победительницами матча Лара Арруабаррена (Испания) / Катарина Среботник (Словения) — Андреа Главачкова (Чехия) / Барбора Стрыцова (Чехия, 2).

Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос» Касаткина сражается за первый полуфинал на ТБШ со Стивенс. Тим спорит со Зверевым, Джокович – с Чеккинато, а Путинцева – с Кис.