Кис: матч со Стивенс? Такое ощущение, что финал US Open был 12 лет назад

Американка Мэдисон Кис прокомментировала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 7:6 (7:5), 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Слоан Стивенс.

«Я очень довольна проведённым матчем. В первом сете я уступала с брейком. Здорово, что мне удалось вернуться в игру и заиграть гораздо лучше. Грунт мне уже точно нравится больше, ведь я дошла до полуфинала. Думаю, сегодня был идеальный пример того, что я пытаюсь делать на корте. Сегодня я это показала. Были моменты, когда мне нужно было отходить назад и выполнять удары по высокой траектории, хотя раньше в подобных случаях я бы постаралась пробить по линии. Подобные моменты, особенно в таких матчах, показывают, что я хорошо играю на грунте, но также могу действовать агрессивно и всё равно демонстрировать свой теннис.

На этом турнире было немало ключевых моментов. Например, мне удалось отыграть сетбол в матче с Осакой. Подобные эпизоды помогают тебе в ходе турнира. Важно было не терять голову, когда я уступала с брейком в первой партии. К тому же, я здорово подала на матч. Это не всегда было легко для меня.

При счёте 5:4 30:30 я сумелк выполнить две прекрасные подачи и просто верила в свою игру. Этим я довольна больше всего.

Что касается матча со Стивенс, то такое ощущение, что финал US Open был уже 12 лет назад. Конечно, я буду полагаться на свой опыт, полученный в том финале. Я буду стараться справляться с эмоциями и контролировать ситуацию. Но на том турнире я так часто играла поздно и была очень уставшей. Здесь всё будет иначе. Я проиграла Слоан на US Open, но на грунте будет совершенно другое противостояние. Я постараюсь открывать корт и активно атаковать", — цитирует Кис официальный сайт тура.

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