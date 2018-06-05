Окончен бал. Касаткина остановилась в двух шагах от финала «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» определились первые полуфиналисты. Дарья Касаткина не смогла пройти Слоан Стивенс, а главную сенсацию дня сотворил Марко Чеккинато, который обыграл Новака Джоковича.

Касаткина взяла всего четыре гейма

После красивой победы над Каролиной Возняцки российские болельщики были вправе рассчитывать на выход Дарьи Касаткиной в полуфинал, всё-таки Слоан Стивенс на грунте обыгрывать можно. Да и в недавнем очном матче в Индиан-Уэллсе Касаткина выиграла убедительно. Однако на сей раз игра у россиянки совсем не пошла. Она много ошибалась, неудачно подавала со второго мяча и регулярно позволяла Стивенс атаковать. Слоан же как раз подавала замечательно и почти не давала шансов сопернице. Было видно, что американке комфортно и удобно действовать в этом матче. Стивенс очень уверенно победила 6:3, 6:1 и впервые в карьере вышла в полуфинал в Париже, но и Дарья этот «Ролан Гаррос» (лучший для себя), безусловно, может записать себе в актив.

«Даше не хватило опыта»

Известная теннисистка и комментатор Екатерина Бычкова считает, что поклонникам Дарьи и ей самой расстраиваться не стоит, поскольку большие успехи впереди. «Даше не хватило опыта, всё-таки первый четвертьфинал. У неё ещё всё впереди, не у всех получается с первой попытки пройти четвертьфинальный рубеж на турнире „Большого шлема“. В следующем году можно ждать ещё более хорошего результата», — заявила Бычкова. Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отмечает, что одна из сильных сторон Касаткиной — универсализм, который позволяет успешно играть на самых разных турнирах. «Дарья — игрок разноплановый, она может себя показывать на любом покрытии. У неё не существует планки, потенциал до конца не раскрыт, и от неё можно ожидать любого результата».

Повторение финала US Open

В полуфинале Стивенс встретится со своей подругой и соотечественницей Мэдисон Кис. Матч Кис и Юлии Путинцевой, как и ожидалось, стал битвой стилей. Американка старалась играть быстро и постоянно атаковала, а Юлия делала ставку на надёжность и длинные обмены на задней линии. Тактика работала в первом сете, но Путинцева не подала на партию, а затем уступила на тай-брейке. Во втором сете Кис хватило одного брейка, чтобы добиться победы — 7:6 (7:5), 6:4. Две подруги, Стивенс и Кис, разыграют путёвку в финал.

Тим хочет большего

Александр Зверев выиграл три подряд пятисетовых матча, при этом во всех он уступал 1-2. Его можно похвалить за проявленный характер и хорошую физическую подготовку, но всё же немец потратил слишком много сил. Уже в третьем гейме четвертьфинала с Домиником Тимом Александр схватился за заднюю поверхность бедра, и эти болевые ощущения сильно повлияли на ход всего матча. Доминик выбрал правильную тактику на этот четвертьфинал, долго держал мяч в корте и заставлял и так уставшего соперника бегать по корту. Тим, которого на трибуне поддерживала его девушка Кристина Младенович, взял верх со счётом 6:4, 6:2, 6:1 и в третий раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». «Я хочу большего», — заявил Доминик сразу после своей победы.

Зверев выложился на первой неделе

«Я почувствовал болевые ощущения в третьем гейме, а затем боль становилась всё сильнее и сильнее», — отметил Александр. Дважды немец вызывал врача, который сначала оказывал ему помощь на корте, а затем и в подтрибунном помещении. Зверев не хотел сниматься даже тогда, когда было понятно, что выиграть ему не удастся. Интересно, что в какой-то момент зрители стали посвистывать — видимо, они были недовольны тем, что Александр уже почти не играет. Однако нормально бегать он уже не мог. В любом случае Зверев добился своего лучшего результата на «Шлеме» за карьеру.

Шок от Чеккинато

Лучший турнир в карьере проводит и Марко Чеккинато. Ещё полторы недели назад он не выиграл ни одного матча на турнирах «Большого шлема», а сейчас уже вышел в полуфинал. При этом Чеккинато был близок к тому, чтобы проиграть пятый подряд матч на «Шлеме» — он уступал 2:6, 6:7, 4:5 в первом круге с Мариушем Копилом. Тем не менее, Чеккинато спас ту встречу, а затем выиграл ещё четыре. Игра с Новаком Джоковичем стала украшением всего турнира. Вначале показалось, что серб просто не готов бороться. Уже на первых минутах он вызвал врача из-за боли в шее. Он уступил первый сет, проигрывал с брейком во втором и толком ничего не мог сделать. Лишь в середине второй партии Джокович прибаваил в движении, наладил точность и выиграл 12 мячей подряд.

У него было три сетбола, но Марко их все отыграл и повёл 2:0 по партиям. Новак не собирался выкидывать белый флаг и минут за 45 выиграл девять геймов из 10. Казалось, что пятый сет неизбежен, однако Чеккинато зацепился в самый последний момент, довёл дело до тай-брейка, а сам тай-брейк стал самым красивым и напряжённым в этом сезоне. У каждого было по три сетбола (в случае с итальянцем — три матчбола), но выиграть никому не удавалось. Особенно обидно Джоковичу, который на одном из сетболов выполнял лёгкий удар с хафкорта, но из-за выкрика зрителей допустил ошибку. Наконец на четвёртом матчболе у Чеккинато прошёл замечательный приём, который позволил одержать сенсационную победу — 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11).

Джокович пропустит травяной сезон?

Пресс-конференции теннисистов получились не менее интересными. Эмоциональный Чеккинато, который рухнул на грунт сразу после выигранного матчбола, просто не мог найти слов, чтобы выразить свой восторг. «Может, я сплю? Это что, какой-то сон? Сейчас я вообще ничего не понимаю», — качая головой, произнёс Чеккинато. А расстроенный Новак заявил, что может вообще пропустить травяной сезон. «Я не знаю, буду ли играть на траве в ближайший месяц», — сказал Джокович. Отметим, что серб отказался идти в главный зал для пресс-конференций, а предпочёл поговорить с журналистами в комнате меньшего размера. На все вопросы он отвечал односложно и стремился как можно быстрее покинуть помещение.

Успешный старт «Русских ракет»

Российские мужчины уже завершили «Ролан Гаррос», но в Турнире легенд до 45 лет соревнования только начинаются. Звёздная пара Евгений Кафельников/Марат Сафин выиграла матч первого раунда у Арно Клемана и Николя Эскюде — 6:4, 6:3. На счету россиян пять эйсов и четыре брейка. Далее Евгений и Марат встретятся с Томасом Энквистом и Андреем Медведевым.

Шесть россиянок в 1/8 финала юниорского парного турнира

Вовсю идут соревнования юниоров. Представители России остались только в женском парном разряде. В одиночке во втором круге уступила Элина Аванесян, Камилла Рахимова и Оксана Селехметьева, а у мальчиков во второй круг вышел Алексей Захаров, но уступил в упорной борьбе испанцу Карлосу Лопес-Монтагуду. Зато успешно играют девочки в паре: во второй раунд прошли два чисто российских дуэта (Софья Лансере/Камилла Рахимова и Элина Аванесян/Мария Тимофеева), а также Оксана Селехметьва вместе в белоруской Викторией Канапацкой и Таисия Пачкалёва с американкой Хлои Бэк.