Суд лишил напавшего на Блэйка полицейского пяти дней отпуска

Громкий скандал, имевший своё начало 9 сентября 2015 года, завершился в Нью-Йорке. Тогда офицер полиции Джеймс Фраскаторе принял экс четвёртую ракетку мира американца Джеймса Блэйка за мошенника и без объяснения причин повалил его на асфальт, надев наручники.



Сам Блэйк назвал это расизмом и подал в суд на Фраскаторе. Ещё в феврале полицейский был признан виновным, однако только сегодня он получил наказание в виде лишения пяти дней отпуска.



Представители Блэйка назвали такой судейский вердикт «неадекватным» и «поощрительным для людей, склонных к неоправданному применению чрезмерной силы».



Адвокат Фраскаторе заявил, что его подзащитный «вёл себя в рамках закона и следовал тому, о чём клялся, вступая на службу».



Фраскаторе избежал серьёзного наказания даже невзирая на то, что ещё до инцидента с Блэйком на него было подано пять гражданских жалоб за неправомерное поведение на службе.