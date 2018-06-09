Кудерметова и Блинкова вышли во второй круг квалификации в Хертогенбосхе

Россиянки Вероника Кудерметова (5) и Анна Блинкова (1) не испытали проблем в своих стартовых матчах квалификационного турнира в Хертогенбосхе.



Кудерметова за 1 час и 15 минут обыграла хорватку Дарию Юрак – 6:2, 7:5. В следующем раунде Вероника встретится с победительницей пары Святлана Пираженка (Беларусь) – Эллен Перес (Австралия, 11).



Блинкова за 1 час и 20 минут справилась со швейцаркой Амрой Садикович – 6:3, 6:4. Её соперницей по второму кругу квалификации станет американка Виктория Дюваль (10).