Блинкова победила Дювал и вышла в основную сетку в Хертогенбосхе

Россиянка Анна Блинкова (1) вышла в основную сетку соревнований категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды), победив американку Викторию Дювал (10) со счётом 6:1, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Блинкова выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Дювал три двойные и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Подач навылет у Виктории не было.



Соперница Анны в основной сетке станет известна позднее, когда завершатся все шесть матчей квалификации.

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