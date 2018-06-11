Стивенс поднялась на 6-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Шарапова — на 18-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 11 июня финалистка «Ролан Гаррос» американка Слоан Стивенс поднялась на шестую строчку, испанка Гарбинье Мугуруса — на седьмую. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на девятую позицию. Её соотечественница Мария Шарапова поднялась на 18-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA. 11 июня
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5285.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 3370.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 3032.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 2950.
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 2730.
6 (13). Слоан Стивенс (США) — 2663.
7 (11). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2253.
8 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 2241.
9 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 2075.
10 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2061.
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18 (23). Мария Шарапова (Россия) — 1247...
47 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 609...
62 (53). Анна Блинкова (Россия) — 519…
82 (74). Елена Веснина (Россия) — 437...
89 (95). Екатерина Макарова (Россия) — 386.