Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Соболенко одолела Вондроушову в Хертогенбосхе, проиграв первый сет 0:6

Соболенко одолела Вондроушову в Хертогенбосхе, проиграв первый сет 0:6
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под восьмым номером, пробилась во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 0:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. Арина 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков. Во втором сете Арина отыграла подачу на матч.

За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия) — Айла Томлянович (Австралия).

Хертогенбосх (ж) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 14:45 МСК
Арина
Соболенко
Маркета
Вондроушова
0:6 7:5 6:3
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент