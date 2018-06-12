Соболенко одолела Вондроушову в Хертогенбосхе, проиграв первый сет 0:6

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под восьмым номером, пробилась во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 0:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. Арина 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков. Во втором сете Арина отыграла подачу на матч.

За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия) — Айла Томлянович (Австралия).